İsrail'de Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu yasasını iptal etti

İsrail’de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7’ye karşı 8 oyla iptal etti.

Söz konusu karar ile Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.



Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, söz konusu karar emsal niteliği taşıyor. Hükümet ise, karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığını savunuyor.