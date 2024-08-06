İsrail'de zorunlu askerlik isyanı: "Her şey çöküyor"

İsrail ordusu, savaş alanında tam kapasite görev alan yedek askerlerin yanı sıra ultra-Ortodoks cemaatine mensup erkekleri askere çağırarak ordu saflarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, ultra-Ortodoks Yahudilerin yalnızca yüzde 30'unun askerlik şubelerine kayıt yaptırmasını bekliyor. Ortadoğu'da İran destekli güçlerin tamamen yok edilmesi imkansız olarak görülürken, savaşın uzamasının İsrail için iyi olmayacağı değerlendiriliyor.

İsrail'de zorunlu askerlik isyanı: "Her şey çöküyor"

'in 7 Ekim tarihinde 'ye yönelik saldırılarını başlatması ve savaşın aylarca sürmesi İsrailli yedek askerlerin göreve çağrılmasını zorunlu kıldı.

11. ayına doğru ilerleyen savaş, İsrail'in Hizbullah ile savaşı değerlendirirken seçeneklerini kısıtlıyor.

Uzmanlar, İsrail'in çatışmaların uzamasına ve daha geniş ölçekli bölgesel bir savaşa dönüşmesine  hazırlıklı olmadığını söylüyor.

YEDEK ASKER SAYISI ARTIYOR

ABD gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Ortadoğu'da İran destekli güçlerin tamamen yok edilmesinin imkansız olduğunu öne sürerek savaşın uzamasının İsrail için iyi olmayacağını bildirdi.

Gazete, savaş alanındaki yedek asker sayısının, görevindekilerin iki katına çıktığını aktardı. İsrail ordusu, 300 askerinin öldüğünü ve 4 binin üzerinde de yaralı olduğunu duyururken bunların kaçının yedek asker olduğunu açıklamadı.

EMRE İTAAT ETMEMENİN CEZASI HAPİS

Ülke ekonomisini ayakta tutan yetişkinlerin askere çağrılması, ekonomiyi de kötü etkiledi. Askere çağrıldıktan sonra emre itaat etmemenin hapis cezası gibi sonuçları var.

İsrail'de yüzlerce ultra-Ortodoks Yahudi erkek, zorunlu olarak askere alınmalarına karşı başkent Tel Aviv'de protestolarına devam ediyor.

Ordu, başlangıç olarak bin 200 ultra-Ortodoks'u askere çağırmıştı. İlk askere alma işleminin ardından, önümüzdeki haftalarda toplam 3 bin ultra-Ortodoks öğrenciye daha tebligat gönderilmesi bekleniyor.

ULTRA-ORTODOKSLARIN ASKERLİK İSYANI

Haaretz gazetesine konuşan bir yetkili, ultra-Ortodoks Yahudilerin yalnızca yüzde 30'unun askerlik şubelerine kayıt yaptırmasının beklendiğini açıkladı.

Hızla büyüyen ultra-Ortodoks cemaatinin liderleri, ilahiyat fakültesi öğrencilerini kadınlar da dahil olmak üzere laik İsraillilerle birlikte askerliğe zorlamanın dindar Yahudi kimliklerini yok etme riski taşıdığını söylüyor.

Dini gerekçelerle askere gitmeyi reddedenler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

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