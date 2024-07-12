İsrail'de zorunlu askerlik süresi uzatılıyor

İsrail'in Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, İsrail hükümetinin güvenlik kabinesi, erkekler için zorunlu askerlik hizmetini mevcut 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı.



Ynet'in haberine göre, Perşembe günü geç saatlerde gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısının ardından 36 ay kuralı önümüzdeki sekiz yıl boyunca yürürlükte kalacak.



Yeni kararın pazar günü yapılacak kabine toplantısında oylamaya sunulması bekleniyor.



İsrail ordu komutanları, Gazze'de Hamas'la savaşı ve Lübnan merkezli Hizbullah milisleriyle çatışmayı sürdürebilmek için insan gücünü artırmaları gerektiğini vurguluyor.



İsrail ayrı bir girişimle, daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan binlerce ultra-Ortodoks ilahiyat öğrencisine askere alma kararı da almıştı.