İsrail'de zorunlu askerlik süresi uzatılıyor

İsrail güvenlik kabinesi, erkekler için zorunlu askerlik hizmetini mevcut 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı. Yapılacak oylamanın ardından 36 aylık askerlik planı önümüzdeki sekiz yıl boyunca yürürlükte kalacak.

İsrail'de zorunlu askerlik süresi uzatılıyor
Lübnan sınırında devriye görevi yapan İsrail askerleri (AFP)

'in Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, İsrail hükümetinin güvenlik kabinesi, erkekler için zorunlu askerlik hizmetini mevcut 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı.

Ynet'in haberine göre, Perşembe günü geç saatlerde gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantısının ardından 36 ay kuralı önümüzdeki sekiz yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Yeni kararın pazar günü yapılacak kabine toplantısında oylamaya sunulması bekleniyor.

İsrail ordu komutanları, 'de Hamas'la savaşı ve Lübnan merkezli Hizbullah milisleriyle çatışmayı sürdürebilmek için insan gücünü artırmaları gerektiğini vurguluyor.

İsrail ayrı bir girişimle, daha önce askerlik hizmetinden muaf tutulan binlerce ultra-Ortodoks ilahiyat öğrencisine askere alma kararı da almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...