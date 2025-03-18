İsrail'de çatlak büyüyor: "Netanyahu savaş ve yıkımı seçti"

"KARARIN ARDINDA SİYASİ ÇIKARLAR YATIYOR"



Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve eski Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen ise X'teki paylaşımında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasının ardında siyasi çıkar hesapları yattığını vurguladı.



Hacohen, hükümeti, Başsavcı Gali Baharav-Miara ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma çabalarına son vermeye çağırdı.



"KAÇIRILANLAR NE OLACAK?"



Demokratlar Partisi milletvekili Naama Lazimi ise "Kaçırılanlar ne olacak?" paylaşımıyla, Gazze'deki İsrailli esirlerin akıbetlerine ilişkin belirsizliğe işaret etti.



"NETANYAHU SAVAŞ VE YIKIMI SEÇTİ"



İsrail muhalefeti, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan Başbakan Netanyahu'yu, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiği gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i 2025 bütçesi oylaması öncesi hükümete döndürmeye çalışmakla suçladı.



İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde ise yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "daha fazla savaş ve yıkım" tercih ederek, aşırı sağcı Ben-Gvir'i tekrar hükümete döndürmeye çalıştığını vurguladı.



Avde, "Netanyahu, Ben Gvir'i geri getirmeyi, dolayısıyla daha fazla savaşı ve yıkımı, kaçırılanların kaderine terk edilmesini ve ölümün kutsallaştırılması ile kan kültünün devamını seçti." ifadesini kullandı.

