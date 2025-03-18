İsrail'de çatlak büyüyor: "Netanyahu savaş ve yıkımı seçti"
İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasının ardından çatlak büyüyor. Muhalefet, kararın ardında siyasi çıkarlar olduğunu vurgulayarak sert tepki gösterdi. Saldırıların zamanlamasına dikkat çeken muhalefet liderleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçladı.
İsrail'deki muhalif siyasetçiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde Gazze'ye saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.
"ÜLKEYİ TEKRAR SAVAŞA SOKTU"
Ana muhalefet lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, halkın, ülkeyi tekrar "savaşa sokan" Netanyahu'ya güven duymadığını vurguladı.
Başbakan Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararına ilişkin öne sürdüğü "kişisel güvensizlik" gerekçesine işaret eden Lapid, İsrail vatandaşlarının ezici çoğunluğunun da Başbakana karşı benzer şekilde "derin bir güvensizlik hissi" beslediğini ifade etti.
"İSRAİLLİ ESİRLERİN KADERİNİ DÜŞÜNMÜYOR"
İsrail ordusunun güvenilir, yalnızca ülkenin güvenliğini ve İsrailli esirlerin kaderini düşünen bir başbakana ihtiyaç duyduğunu belirten Lapid, Netanyahu'nun bundan yoksun olduğunun altını çizdi.
"KARARIN ARDINDA SİYASİ ÇIKARLAR YATIYOR"
Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve eski Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen ise X'teki paylaşımında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılmasının ardında siyasi çıkar hesapları yattığını vurguladı.
Hacohen, hükümeti, Başsavcı Gali Baharav-Miara ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma çabalarına son vermeye çağırdı.
"KAÇIRILANLAR NE OLACAK?"
Demokratlar Partisi milletvekili Naama Lazimi ise "Kaçırılanlar ne olacak?" paylaşımıyla, Gazze'deki İsrailli esirlerin akıbetlerine ilişkin belirsizliğe işaret etti.
"NETANYAHU SAVAŞ VE YIKIMI SEÇTİ"
İsrail muhalefeti, Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan Başbakan Netanyahu'yu, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girdiği gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'i 2025 bütçesi oylaması öncesi hükümete döndürmeye çalışmakla suçladı.
İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde ise yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "daha fazla savaş ve yıkım" tercih ederek, aşırı sağcı Ben-Gvir'i tekrar hükümete döndürmeye çalıştığını vurguladı.
Avde, "Netanyahu, Ben Gvir'i geri getirmeyi, dolayısıyla daha fazla savaşı ve yıkımı, kaçırılanların kaderine terk edilmesini ve ölümün kutsallaştırılması ile kan kültünün devamını seçti." ifadesini kullandı.
ATEŞKES İLANINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ
Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla istifa etmişti.
Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne saldırıların tekrar başlatılmasını hükümete dönmek için şart koşuyordu.
İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ BOZDU
Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.
ESİR AİLELERİ TEPKİLİ
Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.
İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati
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