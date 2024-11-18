İsrail'de gizli belge krizi: "Ciddi bir sızıntı ekseni açığa çıkarıldı"

İsrail istihbaratına ait gizli belgeler, eylül ayında Alman Bild gazetesine sızdırılmıştı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik baskıyı ve eleştirileri azaltmak için belgenin sızdırıldığı belirtildi.



Dosyanın ayrıntılarına göre, Netanyahu'nun yardımcısı ve olayın baş şüphelilerinden Eli Feldstein, İsrailli rehinelerin akıbeti konusunda kamuoyundaki söylemi değiştirmek için belgeleri sızdırmış.

Ayrıca ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesinden Hamas lideri Yahya Sinvar'ı sorumlu tutmak hedeflenmiş.

"İSRAİL İÇ GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"



Mahkeme, belgenin sızdırılmasının İsrail güvenliğine ciddi zarar verme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca bu eylem nedeni ile İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet istihbarat servisinin Gazze'deki operasyonlarının zarar gördüğü duyuruldu.



Times of Israel gazetesi söz konusu eylemin tüm ülkeyi travmatize ettiğini ve Netanyahu'ya yönelik ağır suçlamalara yol açtığını yazdı.

"SIZINTI EKSENİ AÇIĞA ÇIKTI"

Ordunun bilgi güvenliği birimi tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, sızıntının arkasındaki kişilerin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla Şin Bet iç güvenlik teşkilatının da kendi gizli soruşturmasını açmasını talep etti.



Mahkeme, soruşturma sırasında "ciddi bir sızıntı ekseninin açığa çıktığını" ve bunun "bir yedek astsubayın, kendi isteğiyle, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yetkisindeki son derece gizli ve hassas bir belgeyi siyasi kadroya iletmeye karar vermesiyle" başladığını aktardı.

