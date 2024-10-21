İsrail'de istihbarat krizi: Yedi İsrailliye casusluk suçlaması

İsrail güvenlik güçleri, İran için çalışan yedi İsrail vatandaşından oluşan bir casusluk ağını ortaya çıkardı.



Şin Bet istihbarat teşkilatı, Hayfa merkezli casusluk ağını keşfetti. Casusluk suçlaması alan kişiler hakkında iddianamenin cuma gününe kadar sunulması bekleniyor.

ASKERİ ÜSLERİ FOTOĞRAFLADILAR



Beş İsrailli erkek ve iki çocuğun, bu ayın başındaki saldırıda İran'ın balistik füzeleriyle vurulan askeri üsleri fotoğrafladıkları iddia ediliyor.



Casuslar ordunun askeri üsleri, ulusal enerji altyapısı ve Demir Kubbe hava savunma sistemleri gibi hassas İsrail tesisleri hakkında istihbarat topladı.İddiaya göre şüpheliler, görevlerini yerine getirmek için İran'ın sağladığı gelişmiş ekipmanları kullandı.

KRİPTO PARAYLA ÖDEME YAPILDI



İsrail Polisi ve Şin Bet, yedi şüpheliye casusluk hizmetleri karşılığında kripto para cinsinden yüz binlerce dolar ödendiğini açıkladı.



Askeri analistler, ağın topladığı bilgilerin füze saldırılarına doğrudan katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.

İSRAİL HÜKÜMETİ ALARMDA



Şin Bet'in üst düzey bir yetkilisi, ağın eylemlerinin ulusal güvenliğe ciddi zarar verdiğini, şüphelilerin İsrail genelindeki stratejik noktalara ait fotoğraf ve videolar da dahil olmak üzere kapsamlı hassas materyalleri İran'a ilettiğini öne sürdü.



Polis sözcüsü, şüphelilerin eylemlerinin ölçeği ve ciddiyetinin İsrail'in bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en tehlikeli eylemler arasında olduğunu söyledi.