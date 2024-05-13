İsrail'deki Anma Günü'nde Netanyahu ve bakanlara halktan tepki

İsrail'in ulusal bağımsızlık bayramı öncesinde, kuruluşundan itibaren öldürülen İsrailli askerler ve siviller için ülke genelinde bugün, milli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.



Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te katıldığı törende yaptığı konuşma sırasında çok sayıda kişi alanı terk etti. Sosyal medyada Netanyahu konuşma yaparken alandan ayrılan İsraillilerin görüntüleri paylaşıldı.

Konuşmasında "düşmana ağır bedel ödeterek savaşı kazanacaklarını" söyleyen Netanyahu, "Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri geri getirmenin merkezinde yer aldığı zaferin hedeflerine ulaşacaklarını" belirtti.



Tel Aviv'de düzenlenen Anma Günü törenine katılan Savunma Bakanı Yoav Gallant da konuşmaya başladığı sırada bazı İsrailliler "Ellerinde onların (askerlerin) kanı var" yazılı pankartlar açtı.



"ÇIK BURADAN SENİ SUÇLU!"

İsrail'deki tartışmalı figürlerden Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in katıldığı Usdud'daki (Aşdod) törende de yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Ben-Gvir sahneye davet edilirken bir kişi "Çık buradan seni suçlu. Orduda bir dakika bile hizmet etmedin" diye bağırdı. Törende bunun üzerine katılımcılar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Ben-Gvir konuşma yaptığı sırada da tartışmalar devam etti.



Gazze Şeridi yakınlarındaki Ofakim isimli yerleşim yerindeki bir askeri mezarlıkta düzenlenen Anma Günü törenine katılan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirin annesi Einav Zangauker ile konuştu.



Anne Zangauker, bakandan çocuklarının geri getirilmesi için "çaba göstermelerini ve ellerinden gelen her şeyi yapmalarını" istedi. Smotrich ise 7 Ekim'de yaşananlarda "devlet ve güvenlik sisteminin başarısızlığını" itiraf ettiğini belirterek "hükümet üyesi olarak yaşanan ve yaşanacaklardan dolayı sorumluluğu üstlendiğini" dile getirdi.



İsrail'de her yıl ulusal bağımsızlık bayramından bir gün önce 1948'de kuruluşundan itibaren öldürülen İsrailli asker ve siviller için anma töreni gerçekleştiriliyor. İsrail'de 13 Mayıs akşamından 14 Mayıs akşamına kadar ulusal bağımsızlık bayramı faaliyetleri gerçekleştirilecek.



İsrail'in 1948'de kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler ise 15 Mayıs'ta Büyük Felaket'i (Nekbe) anma etkinlikleri düzenleyecek.

