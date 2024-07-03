İsrail'deki AVM'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail polisi Karmiel'deki alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğerinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Saldırgan etkisiz hâle getirildi.

İsrail'deki AVM'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

polisi, bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan ilk açıklamada, iki kişinin yaralandığı, tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. 

Ağır yaralı kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını
kaybettiğini açıklayan yetkililer, saldırganın ise  alışveriş merkezinde vurularak öldüğünü duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının, saldırısı olabileceğinden şüphelenen polis, saldırganın "etkisiz hâle getirildiğini" duyurdu.

Alışveriş merkezi, İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde bulunuyor.

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