İsrail'deki AVM'de bıçaklı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İsrail polisi, bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan ilk açıklamada, iki kişinin yaralandığı, tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Ağır yaralı kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını

kaybettiğini açıklayan yetkililer, saldırganın ise alışveriş merkezinde vurularak öldüğünü duyurdu.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Saldırının, terör saldırısı olabileceğinden şüphelenen polis, saldırganın "etkisiz hâle getirildiğini" duyurdu.



Alışveriş merkezi, İsrail'in kuzeyindeki Karmiel kentinde bulunuyor.

