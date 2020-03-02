İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud seçimlerde birinci oldu

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak seçimlerde birinci oldu. İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 23:25

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