İsrail'den 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

Bütçe İsrail Meclisi'ndeki 8 saatlik toplantının ardından onayladı. Ek bütçe, İran'ın nükleer programına yönelik diplomatik çabaların başarısız olması durumunda, İsrail'in son çare olarak "askeri harekat için acil durum planları" hazırladığına dair raporların ardından geldi.



İsrail yönetimi zaman zaman, İran tesislerine yönelik askeri operasyon tehdidinde bulunuyor. Savunma Bakanı Benny Gantz da, 20 Aralık'ta İran'a karşı "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

