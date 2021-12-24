İsrail'den 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

İsrail "gizli amaçlar" için kullanılmak üzere 2,9 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onayladı.

Haberler - NTV Haber 24.12.2021 - 23:16

İsrail'den 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe

Bütçe Meclisi'ndeki 8 saatlik toplantının ardından onayladı. Ek bütçe, 'ın nükleer programına yönelik diplomatik çabaların başarısız olması durumunda, İsrail'in son çare olarak "askeri harekat için acil durum planları" hazırladığına dair raporların ardından geldi.

İsrail yönetimi zaman zaman, İran tesislerine yönelik askeri operasyon tehdidinde bulunuyor. Savunma Bakanı Benny Gantz da, 20 Aralık'ta İran'a karşı "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söylemişti.

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