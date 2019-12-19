İsrail'den 3 yılda 22 bin yasadışı yerleşim birimine onay

Açıklamayı Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov yaptı.



Mladenov şiddet olaylarının ve gerginliği artıran eylemlerin de devam ettiğini söyledi.



İsrail'in yerleşim birimlerinin durdurulmasına yönelik hiçbir adım atmadığını belirten Mladenov, Batı Şeria'da 2016'dan bu yana 22 binden fazla yerleşim birimine onay verildiğini açıkladı.



Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, "Bu rakamlar, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen herkes için ciddi bir endişe kaynağı olmalı" ifadelerini kullandı.

