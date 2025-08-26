İsrail'den 5 gazeteciyi öldüğü saldırıya skandal açıklama: Kamerayı hedef aldık

İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki hastaneye düzenlediği ve 5 gazeteci ile 5 sağlık çalışanının aralarında olduğu 20 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin ön soruşturma sonuçlarını duyurdu.



Saldırının "Hamas tarafından yerleştirilen ve İsrail askerlerini izlemek için kullanıldığı iddia edilen bir kamerayı ortadan kaldırmak üzere" Golani Tugayı birliklerince düzenlendiği kaydedildi.



Soruşturma sonuçlarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e de sunulduğu belirtildi.



Genelkurmay Başkanı'nın kapsamlı soruşturmada, "saldırıya onay veren komuta zincirinin ve kullanılacak mühimmata kimin onay verdiğine" ilişkin detayları talep ettiği aktarıldı.

Sivillere verilen zarardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Zamir, saldırıda öldürdükleri 6 kişinin "terörist olduğunu" iddia etti.



Bu arada toplam 20 kişinin öldüğü saldırıların neden üst üste gerçekleştirdiğine ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN NASIR HASTANESİ'NE SALDIRISI



İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.



Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.



Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

