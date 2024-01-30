İsrail'den 6 sayfalık BM belgesi: 190 BM çalışanına Hamas suçlaması

İsrail Gazze'deki yaklaşık 190 BM çalışanını Hamas ve İslami Cihat'la bağlantılı olmakla suçluyor. İsrail istihbaratına ait olduğu belirtilen 6 sayfalık bir belgede, çalışanların bazılarının 7 Ekim saldırısına katıldığı öne sürüldü.



11 kişinin ismi ve fotoğrafları da belgede yer aldı. Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, bazı çalışanlarının işten çıkarıldığını ve iddiaların araştırıldığını açıkladı.



İsrail'in iddialarından sonra Amerika Birleşik Devletleri de dahil en az 10 ülke Yardım Ajansı'na olan desteğini askıya aldı. Böylelikle, ajansın finans kaynağının yaklaşık yüzde 60'ı kesilmiş oldu. Norveç, İrlanda ve İspanya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.



Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı artarak devam ediyor Haberi Görüntüle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de ülkeleri finansman desteğini çekmemeye çağırmıştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta da saldırıları yoğunlaştı.



Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas kuvvetlerine yönelik daha operasyonel saldırılar yapıyoruz." dedi. Hagari Han Yunus'ta 2 binden fazla Hamas üyesini öldürdüklerini iddia etti.



Gazze'nin kuzeyine de hava saldırıları düzenlendi. Gazze kentindeki Şifa hastanesinin yakınlarında da çatışma sesleri yükseldi. Aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas ateşkesi 4 ay sürebilir iddiası Haberi Görüntüle Geçen hafta sonu ise Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer Fransa'nın başkenti Paris'te ateşkes planını ele aldı. 2 aylık geçici ateşkes planı masaya yatırıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin "yapıcı" geçtiğini, ancak hala tamamlanması gereken noktalar olduğunu açıkladı.



Hamas ise herhangi bir rehine takasından önce İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve tüm kuvvetlerini geri çekmesi gerektiğini yine vurguladı.