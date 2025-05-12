İsrail’den “ABD’li esir” açıklaması: Hiçbir taahhütte bulunmadık

Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir Edan Alexander'ı serbest bırakma kararı alması İsrail’in 19 aydır saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine dair umutları artırırken, İsrail'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan bir anlaşmanın Hamas'a sunulduğu kritik günlerden geçildiği hatırlatılarak, "Müzakereler, çatışmalar devam ederken ve savaşın şiddetlenme ihtimaline yönelik hazırlıklar sürerken devam edecek" ifadelerine yer verildi.



“SADECE GÜVENLİ BİR KORİDORA İZİN VERİLDİ”



İsrail'in Edan Alexander'ın serbest bırakılması karşılığında hiçbir kesin vaatte bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, hiçbir şekilde ateşkese ya da tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir taahhütte bulunmamıştır. Yalnızca Edan'ın serbest bırakılmasını sağlayacak güvenli bir koridora izin verilmiştir" denildi.



Edan Alexander'ın serbest bırakılmasına yönelik kararın İsrail'in baskılarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Edan Alexander'ın karşılığında hiçbir şey alınmadan serbest bırakılması, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle sürdürdüğümüz kararlı politika ve birliklerimizin Gazze Şeridi'ndeki askeri baskısı sayesinde mümkün olacak" ifadeleri kullanıldı.



HAMAS: ALEXANDER, BUGÜN SERBEST BIRAKILACAK



İsrail basınına yansıyan haberlerde, Alexander’ın bugün öğle saatlerinde serbest bırakılmasının beklendiği ifade edilirken, Hamas’a yakın bir kaynak, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Alexander’ın “büyük olasılıkla” bugün ya da yarın salıverileceğini söyledi.



“Edan, büyük olasılıkla bugün ya da yarın (yani) salı günü serbest bırakılacak; ancak bu, sahadaki koşulları güvence altına almayı gerektiriyor” diyen kaynak, Hamas’ın esirin Kızılhaç’a teslim edilmesi için “güvenli bir koridor oluşturmak üzere İsrail’in tüm askeri operasyonlarının durması” yönünde ABD’ye talepte bulunulduğu bilgisini verdi. Kaynak, Hamas’ın esirin teslimi için halka açık bir seremoni yapmamaya karar verdiği bilgisini de aktardı.



Bunun sonrasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrailli-ABD'li esirin bugün salıverileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?



Hamas, dün yaptığı açıklamada bir esiri serbest bırakacağını duyurmuştu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması yönünde karar alındığı bildirilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrulayarak, "Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.



Bunun ABD'ye ve arabulucular Katar ile Mısır'ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" demişti.



Katar ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada da Hamas'ın kararının "memnuniyetle karşılandığı" belirtilerek, "Bu durumu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların güvenli şekilde bölgeye ulaştırılmasına dair müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik iyi niyetli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

