İsrail'den ABD'ye Gazze tepkisi. "İsrail'in politikasıyla çelişmektedir"

Trump'ın Gazze barış planı kapsamında, daha karmaşık bir sürecin olduğu ikinci aşamaya geçildi.

İkinci aşama; Gazze'de geçici yönetimin kurulması, bölgenin silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası süreçlerini kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasını uygulayacak en tepedeki yapılar olan Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu'nun üyeleri açıklandı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, “ABD'nin Gazze için geçiş sürecine yönelik teknokratik bir Filistin yönetimi ilanı İsrail ile koordine edilmemiştir ve İsrail'in politikalarıyla çelişmektedir." denilirken, konunun ABD Dışişleri Bakanlığı'na taşınacağı belirtildi.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edildiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderildiğini duyurdu.

Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.