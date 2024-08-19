İsrail'den acımasız saldırı: 8 aylık bebek öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı.

İsrail'den acımasız saldırı: 8 aylık bebek öldürüldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordusuna ait insansız hava araçlarından (İHA), Han Yunus'un batısındaki Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açıldı.

Saldırıda 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Han Yunus'un batısındaki Hamed bölgesi ve çevresine yöneldi.

Askeri araçlardan, Hamed'deki yeni saldırı noktası yakınında bulunan Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına otomatik silahlarla ateş açıldı.

ART ARDA TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekmişti.

İsrail savaş uçakları 16 Ağustos'ta sivil yerleşim alanlarının olduğu Hamed Mahallesi'ndeki bazı konutları yerle bir etmişti.

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