İsrail'den Afrikalı asker adımı: Orduya katılan sığınmacılara kalıcı oturum

İsrail'den Harretz gazetesinin haberine göre İsrail'de 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunuyor. Bunlara orduya katılmaları halinde kalıcı oturum verileceği iddia ediliyor.

Askeri kaynaklar iddiaları doğrularken orduya katılanların nerelerde kullanılacağına dair yorum yapılmadı.

Ülkedeki Afrikalı sığınmacıların çoğunluğunu Sudan ve Eritreliler oluşturuyor. İsrail'deki insan hakları kuruluşları uygulamanın yeteri kadar şeffaf olmadığı ve kalıcı oturum vaatlerinin yerine getirilip getirilmediğinin bilinmediğini belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar "mültecilik" gibi hukuki bir statünün, anlaşma karşılığında veriliyor olmasının da uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

İsrail'in çaresiz kalmış insanları bu şekilde istismar ettiği yönünde eleştiriler de var.