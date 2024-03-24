İsrail'den Alman Dışişlerine tepki: "Dostlarımızdan İsrail'e desteğe devam etmelerini bekliyoruz"

İsrail "Gazze'de bir milyon insan açlık tehdidi altında" diyen Alman Dışişlerine tepki gösterdi.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden Baerbock'un açıklamalarına yanıt verdi.



Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılmadan insani bir ateşkesin sürdürülemez olduğunu kaydeden Katz, "Bu zorlu dönemde dostlarımızdan İsrail'e desteğe devam etmelerini ve terör örgütü Hamas'a karşı İsrail'i zayıflatmamalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Katz, ayrıca Gazze'ye insani yardımın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.



"EK SINIR KAPILARI ACİLEN AÇILMALI"



Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidi altında. Bu durum tek bir gün bile devam etmemeli." ifadelerini kullanmıştı.



Baerbock, ayrıca, Mısır'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Açlığın son bulması için İsrail ile Gazze arasında ek sınır kapılarının acilen açılması gerekiyor." demişti.



Bakan Baerbock, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek.



Buradan akşam saatlerinde İsrail'e hareket edecek Baerbock, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile görüşmesi bekleniyor.



Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un salı günü de İsrailli mevkidaşı Yisrael Katz ile görüşmesi planlanıyor.