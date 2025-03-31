İsrail'den ateşkes için yeni şart: "Esirlerin yarısı serbest bırakılsın"

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail'in serbest bırakılacak canlı İsrailli esir sayısını olabildiğince artırmak istediği aktarıldı.



Tel Aviv yönetiminin yeni bir ateşkes teklifi sunduğu belirtilen haberde, teklifte 50 günlük ateşkes karşılığında canlı ve ölü Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılmasının talep edildiği ifade edildi.



Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin, 29 Mart'ta, arabuluculardan ateşkes için yeni bir teklif almasının ardından uzun bir görüşme yaptığı kaydedildi.



Söz konusu teklife göre aralarında ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander'ın da bulunduğu 5 esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin kaçının canlı olacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle teklifi reddettiği ileri sürüldü.



Haberde, bunun üzerine İsrail'in yeni bir teklif sunarak 50 günlük ateşkes karşılığında Gazze'deki esirlerin yarısının serbest bırakılmasını talep ettiği aktarıldı.

GAZZE'YE SALDIRILAR SONA ERECEK Mİ?



Israel Hayom gazetesinin bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifini kabul etmesi halinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmeyi görüşeceği ileri sürüldü.



Haberde, Witkoff'un Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 50 günlük ateşkes uygulanmasını, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesini ve ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını önerdiği aktarıldı.

İSRAİL YENİ TEKLİFİNİ BİLDİRMİŞTİ



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 29 Mart'ta akşam saatlerinde yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin Gazze'de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yaptığı bildirilmişti.



İsrail basını, Hamas'ın Mısır'ın Gazze'de ateşkesin yenilenmesi ve uzun vadeli ateşkes için müzakerelerin tekrar başlatılması karşılığında 5 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini kaydetmişti.