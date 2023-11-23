İsrail'den ateşkes öncesi hastanelere baskı

İsrail ordusu yarın yürürlüğe girmesi beklenen insani ara ve rehin takası anlaşmasından önce hastanelere baskıyı artırdı. Endonezya hastanesine dört saatte boşaltın talimatı verildi. Şifa hastanesinin müdürünün ise alıkonulduğu bildirildi.

İsrail'den ateşkes öncesi hastanelere baskı
Şifa Hastanesi'nin yakınlarında devriye görevindeki İsrail askerleri (Reuters)

'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Endonezya hastanesine giderek açıklamalarda bulundu.

Berş, ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ne zaman başlayacak?

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ne zaman başlayacak?

Haberi Görüntüle

Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.

ŞİFA HASTANESİ MÜDÜR ALIKONULDU

İsrail güçleri, Şifa Hastanesinde, Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.

İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...