İsrail'den BAE'ye tarihi ziyeret: Cumhurbaşkanı Herzog Abu Dabi'de

İsrail'den, Birleşik Arap Emirliklerine tarihi bir ziyaret gerçekleşti.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Abu Dabi veliaht prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid'in kişisel daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.



İki ülke bir süredir diplomatik görüşmeleri sürdürüyordu. Herzog ziyareti sırasında, "Bu ziyaret, tüm bölgeye getirdiğimiz barış vizyonunun, hayalinin ve ruhunun bir ifadesidir. Biz temelde elimizde çok az şeyle başlayan ve topraklarımızı bir cennete dönüştüren iki başarılı ulusuz" dedi.

Veliaht Prens bin Zayid de ülkesine düzenlenen terör saldırılarında İsrail'in yanlarında olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti.

İKİ SAATTEN UZUN GÖRÜŞME

İki liderin başkent Abu Dabi'deki görüşmesi iki saatten uzun sürdü.



Görüşmenin ardından liderler, heyetlerin katılımıyla öğle yemeğinde temaslarına devam etti.



Ziyaret sürerken, BAE Savunma Bakanlığı, Husilerin ülkeye balistik füze ile saldırdığını,, füzenin, hava savunma sistemlerince imha edildini duyurdu. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.

Herzog'un, saldırısıya rağmen Abu Dabi ziyaretini sürdüreceği bildirildi.



Ziyaret, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan tarihteki ilk resmi seyahat.



Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de Eski ABD Başkanı Donald Trump arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarına başlamış, Ürdün ve Mısır'dan sonra İsrail'le diplomatik ilişki kuran 3'ncü Arap ülkesi olmuştu.

