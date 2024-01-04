İsrail'den başarısız kurtarma operasyonu: 1 esirin öldüğü doğrulandı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

İsrail'den başarısız kurtarma operasyonu: 1 esirin öldüğü doğrulandı
Şifa Hastanesi'nin yakınlarında devriye görevindeki İsrail askerleri (Reuters)

İsrail’in Şeridi’ne yönelik saldırıları 89’uncu günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı.

IDF, Baruch'un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve onun Hamas tarafından mı yoksa İsrail askerleri tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirtti.

KASSAM TUGAYLARI VİDEO YAYINLAMIŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, IDF’nin 8 Aralık’ta gece saatlerinde düzenlediği başarısız kurtarma operasyonun ardından çıkan çatışmada esir asker Baruch'un öldüğünü bildirmiş ve Baruch’un cansız bedenine ait video yayımlamıştı.

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