İsrail'den Batı Şeria'da yeni "yasa dışı yerleşim" planı

İsrail, bölgesel gerginlikler artarken Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim yeri için plan yayınladı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yasa dışı yerleşimlerle ilgili olarak, "Hiçbir İsrail karşıtı veya Siyonizm karşıtı karar yerleşimin gelişimini durdurmayacak. Filistin devleti fikrine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu benim hayatımın misyonu" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Batı Şeria'da yeni "yasa dışı yerleşim" planı
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Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da önerilen yeni yerleşim yerlerinden birinin planlarını yayınladığını söyledi.

Bu açıklama, bölgesel bir savaşı önlemek için hayati önem taşıdığı düşünülen yeni ateşkes görüşmelerinden bir gün önce gerilimi yükseltti.

Reuters'ın haberine göre aşırı sağcı bakan, söz konusu adımın Batı Şeria'daki Filistin liderliği ve Filistin devletini tanıyan ülkelerin eylemlerine yanıt olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN MİSYONU"

Smotrich, "Hiçbir İsrail karşıtı veya Siyonizm karşıtı karar yerleşimin gelişimini durdurmayacak. Filistin devleti fikrine karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu benim hayatımın misyonu" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler üye devletlerinin çoğu, Batı Şeria'da ve İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşında ele geçirdiği diğer topraklarda inşa edilen yerleşim yerlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak görüyor.

İsrail, Yahudi halkının tarihi ve İncil'deki bağlarını öne sürerek buna itiraz ediyor.

İsrail, haziran ayında Batı Şeria'da beş karakolu yasallaştıracağını, üç yeni yerleşim yeri kuracağını ve Filistinlilerin bağımsız bir devlet kurmaya çalıştığı geniş toprak parçalarını ele geçireceğini duyurmuştu.

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