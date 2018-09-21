Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Ras Karkar, Naalayn ve Bel’in beldeleri, El Halil’in Beyt Ummer beldesi ile Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı’nı protesto amacıyla Filistinliler tarafından gösteri düzenlendi.



İsrail askerleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.



Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde birçok gösterici gazdan etkilendi, Filistinliler de İsrail askerlerine taşla karşılık verdi.



İsrail askerlerinin Ras Karkar ile Kefr Kaddum beldelerindeki gösterilere müdahalesinde aralarında biri gazeteci olmak üzere 3 Filistinli de yaralandı.



Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.



Ayrım Duvarı ve yasadışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

