Filistinli Fatma Süleyman, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan Takku beldesinde bu sabah bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı kamyonun arabasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayı protesto etmek için beldede toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.



İsrail güçleri, protestoya katılan Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.



Müdahale sırasında kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinli genç İsrail güçlerince gerçek mermiyle bacağından vuruldu.



İsrail güçleri vurulan genci gözaltına almaya çalışırken, çevredeki Filistinliler de yaralıyı hastaneye kaldırmak istedi.



Yardıma gelen Filistinlilere silah doğrultan İsrail askerleri, bir süre Filistinli gencin hastaneye kaldırılmasına izin vermedi. Daha sonra kadınların da aralarında bulunduğu Filistinliler yaralı genci İsrail askerlerinin elinden alarak hastaneye kaldırdı.



Yahudi yerleşimci tarafından kullanıldığı belirtilen kamyon, bu sabah Takku beldesi yakınındaki yolda Filistinli Fatma Süleyman'ın hakimiyetindeki araca arkadan çarpmış, 42 yaşındaki Süleyman kazada hayatını kaybetmişti.