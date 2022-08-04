İsrail'den Batı Şeria'ya yeni baskın: 23 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri El Halil, Beytullahim, Tulkerem ve Cenin illerinde baskınlar düzenledi.

Bu baskınlarda 23 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.



Esirler Cemiyeti, El Halil'deki El-Aculi ailesinden aynı anda 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.



İsrail Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenliyor.



Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların "İsrail güçlerinin hemen her gün uyguladığı öne çıkan sistematik politikalarından biri olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun geçen hafta Cenin kentine yaptığı baskında bir Filistinli öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.