İsrail'den Beyt Lahiya'ya bombardıman: 93 Filistinli öldü, enkaz altında kalanlar var

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.



Ordunun beş katlı bir binayı vurması sonucunda 93 Filistinli hayatını kaybetti.



Açıklamada, enkaz altın kalan çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, yaralıların olduğu da aktarıldı.



El Cezire'nin bildirdiğine göre olay yerinde büyük beton parçalarının altında kalanların çıkarılmasına yardımcı olacak uygun ekipman ve makine bulunmuyor.



Gazze'deki Kamal Advan Hastanesi Genel Müdürü Hüsam Ebu Safiye, onlarca yaralının tesise ulaştığını söyledi ve tüm cerrahları yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye dönmeye çağırdı.

Hastanedeki kaynak yetersizliği nedeniyle yaralıların çoğunun ölebileceğini söyleyen Safiye, “Dünya harekete geçmeli ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sadece seyretmemeli. Dünyayı hastanedeki onlarca yaralıyı tedavi etmek üzere uzman tıbbi heyetler göndermeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kamal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tedavi eden başlıca tıbbi tesis.

İsrail güçleri günler önce buradaki onlarca sağlık personelini gözaltına almış ve yaralılarla ilgilenecek sadece üç doktor bırakmıştı.

