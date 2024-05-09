İsrail'den Biden'ın silah tehdidine yanıt: "Hayal kırıklığı yarattı"

İsrail'in Birleşmiş Milletler Elçisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ı işgal etmesi halinde silah tedarikini durdurma tehdidinin "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.



İsrail'in Biden'ın uyarısına verdiği ilk tepkide İsrail kamu yayıncısı Kan radyosuna konuşan Gilad Erdan, "Bu, savaşın başından beri minnettar olduğumuz bir başkandan duyması zor ve hayal kırıklığı yaratan bir açıklama" dedi.

ABD'nin silah sevkiyatını durdurma kararının İsrail'in savaş hedeflerine ulaşma yeteneğini önemli ölçüde azaltacağı vurgulandı.

BIDEN'DAN SİLAH TEHDİDİ

ABD Başkanı Joe Biden verdiği bir röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuşmuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurgulamıştı.