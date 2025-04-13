İsrail'den bir katliam daha: 6'sı kardeş 7 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu 6’sı kardeş 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den bir katliam daha: 6'sı kardeş 7 kişi öldü

Şeridi’nde saldırılarına gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gazze şehrinde bulunan Baptist Hastanesi’ne gece saatlerinde düzenleyen İsrail ordusu bu kez bir aracı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde gerçekleştirilen saldırıda 6’sı kardeş toplamda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

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