İsrail'den bir katliam daha: 6'sı kardeş 7 kişi öldü

İsrail Gazze Şeridi’nde saldırılarına gece gündüz aralıksız devam ediyor. Gazze şehrinde bulunan Baptist Hastanesi’ne gece saatlerinde saldırı düzenleyen İsrail ordusu bu kez bir aracı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde gerçekleştirilen saldırıda 6’sı kardeş toplamda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.