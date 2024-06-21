İsrail'den bir katliam daha: Sivillerin sığındığı çadırlar vuruldu: 25 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları vurdu. Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

İsrail'den bir katliam daha: Sivillerin sığındığı çadırlar vuruldu: 25 ölü

Gazze Şeridi’ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor.

Bölgede ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek sivilleri katleden İsrail ordusu yine masum sivilleri hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'den bir katliam daha: Sivillerin sığındığı çadırlar vuruldu: 25 ölü - 1

Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

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