İsrail'den çarpıcı iddia: "Hamas üyelerinin yüzde 60'ı öldürüldü"

İsrail Savnma Bakanı Yoav Gallant, savaşın başlangıcından beri Hamas üyelerinin yüzde 60'ının öldürüldüğünü veya yaralandığını iddia etti.

İsrail'den çarpıcı iddia: "Hamas üyelerinin yüzde 60'ı öldürüldü"

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas üyelerinin yüzde 60'ının İsrail'in 'ye yönelik askeri saldırısı sonucunda öldürüldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

İsrail Parlamentosu'nda konuşan Gallant, İsrail ordusunun Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın savaşın başında sahip olduğu 24 taburun çoğunluğunu kırdığını söyledi.

"HAMAS YOK EDİLEMEZ"

Bu iddianın yanı sıra İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari verdiği röportajda, “Hamas yok edilemez. Hamas bir fikirdir. Yok edebileceğimizi düşünenler yanılıyor” diye konuşmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da daha önce hükümetin Gazze'de siyasi bir stratejiye sahip olmamasının Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak sağlayacağına yönelik kaygılarını dile getiren açıklamalar yapmıştı.

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