İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail'den Cenin Mülteci Kampı'na saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

'nin yanı sıra işgal atındaki Batı Şeria'ya da saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin'e savaş uçağıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaşamını yitiren Filistinlinin kimliği İslam Khamayşeh olarak açıklandı. Yaralıların İbn-i Sina Hastanesi ve Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde saldırı sırasında güçlü bir patlamanın meydana geldiği, büyük panik yaşandığı görüldü.

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