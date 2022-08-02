İsrail'den Cenin'e gece baskını: Bir Filistinli öldürüldü

İsrail Filistin'in Cenin şehrinin merkezine girdi.



Gece yarısı gerçekleşen baskında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre İsrail güçleri, çatışmada bir Filistinliyi öldürdü.



İSLAMİ CİHAD LİDERİ GÖZALTINDA



İsrail ordusunun Filistin İslami Cihad hareketi lideri Bassam Saadi'nin evine de baskın düzenleyerek, gözaltına aldığı duyuruldu.



Daha önce İsrail tarafından üç kez gözaltına alınan 62 yaşındaki Saadi, İsrail hapishanesinde toplam 15 yıl kalmıştı.



Saadi'nin İslami Cihad'ın askeri kanadına mensup iki oğlu da, 2002'de ikinci intifada sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.



"30'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ"



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin ve yakın köylere düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.