İsrail'den corona virüs aşısı için çığır açacak adım

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett dün yaptığı açıklamada, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önlemede "çığır açacak" bir adıma imza attığını söyledi.



İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nü dün ziyaret eden Savunma Bakanı Naftali Bennett, 50'den fazla bilim insanının Covid-19 aşısını geliştirmek için çaba harcadığını söyledi. Savunma Bakanı Bennett Covid-19'u insan vücudunda izole edebilen "monoklonal nörtleştirici antikor" geliştirildiğini belirtti.



"Corona virüsün panzehirini geliştirmek için çığır açıcı bir adım" ifadesini kullanan Savunma Bakanı Naftali Bennett, "monoklonal nörtleştirici antikor"un hastalığa yol açacak virüsü vücutta "nötralize" ettiğini iddia etti.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü, uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediğini bu nedenle "monoklonal nörtleştirici antikor" buluşunun patentini aldıklarını söyledi.



İsrail’deki bilim insanları corona virüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli çalışmalar yürütüyor. İsrailli bilim insanları virüs bulaşanlar için antikorların üretiminde yoğunlaştı.



İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü 1952 yılında İsrail Savunma Güçleri’nin bir parçası olarak kuruldu. Sonradan özelleştirilen enstitü teknik olarak başbakanlığa bağlı ve Savunma Bakanlığı ile yakın bir bağı bulunuyor.



İsrail corona virüsle mücadele için sıkı önlemler aldı. İsrail'de vaka sayısı 16 binden fazla. Corona virüsten dolayı yaşamını yitirenler ise 235'e yükseldi.