İsrail'den Eurovision atağı: Kimin temsil edeceği belirlendi

ORGANİZATÖRLER İSRAİL'İN TARAFINDA



Yarışmayı yürüten Avrupa Yayın Birliği (EBU) çağrılara yanıt vererek, “Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa ve Orta Doğu'daki kamu yayıncılarının katıldığı bir yarışmadır. Bu, hükümetlerin değil yayıncıların katıldığı bir yarışmadır ve İsrail kamu yayıncısı yarışmaya 50 yıldır katılıyor. Eurovision Şarkı Yarışması, dünya çapındaki izleyicileri müzik aracılığıyla birleştiren, politik olmayan bir etkinlik olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.



Avrupa Yayın Birliği genel müdürü Noel Curran, The New York Times'a ısrarla Ukrayna ve Gazze'deki durumların "farklı" olduğunu söyledi.



İsrailli bir yetkili Daily Telegraph'a boykot çağrılarının ve gerekçelerinin "saçma" olduğunu söyleyerek boykot imzacılarını "İsrail karşıtı önyargıyla" suçladı.



Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek.

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