İsrail'den Eurovision'da göndermeli şarkı: "Ekim Yağmuru"

SİYASİ GÖNDERMELERİ OLAN ŞARKILAR YASAK



Yarışmayı her yıl düzenleyen Eurovision Yayın Birliği (EBU), şarkı yarışmasını siyasi olmayan bir etkinlik olarak nitelendiriyor ve bu kuralı ihlal eden yarışmacıları diskalifiye etme hakkını saklı tutuyor.



İsrail, şarkı sözlerinin onaylanmaması halinde bu yıl yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Şarkı şu anda EBU tarafından inceleniyor.



İsrail'in katılımına sponsor olan ulusal yayın kuruluşu KAN'dan bir kaynak Reuters'a sızdırılan şarkı sözlerinin doğru olduğunu doğruladı.



İsrail'in yayıncısı KAN, girişlerini değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddedeceklerini söyledi.



KAN'ın açıklamasında, "İsrail Yayın Kurumu açısından şarkının değiştirilmesi gibi bir niyetin bulunmadığı bilinmelidir" denildi.



Bu, Avrupa Yayın Birliği tarafından onaylanmadığı takdirde İsrail'in önümüzdeki mayıs ayında İsveç'te gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağı anlamına geliyor.



Finlandiyalı sanatçılar İsrail’in Eurovision 2024’den men edilmesini istedi Haberi Görüntüle DAHA ÖNCE DE ŞARKILAR YASAKLANMIŞTI



Daha önceki yıllarda ülkeler EBU tarafından şarkı sözlerini değiştirmeye zorlanmıştı.



Gürcistan, 2009 yılında şarkısının dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e gönderme yaptığı gerekçesiyle reddedilmesinin ardından yarışmadan çekilmişti.



Geçen ay, İzlanda Besteciler ve Şarkı Sözü Yazarları Derneği, İsrail'in "neşe ve iyimserlikle karakterize edilen" bir etkinliğe katılımının askeri eylemleriyle bağdaşmadığını söyleyerek, İsrail'in yarışmadan med edilmesi çağrısında bulunmuştu.



İsveç, Finlandiya ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler de ülkenin yarışmadan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin