İsrail'den F-14, İran'dan F-35 iddiası
İsrail, Tahran Havalimanı'nda F-14 savaş uçaklarını vurduğunu, İran ise bir F-35 uçağı daha düşürdüğünü öne sürdü.
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gününde de şiddetini artırarak devam ediyor.
İran'ın Tebriz kentinde İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü.
İran medyasında yer alan haberde "İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL: F-14'LERİ VURDUK
İsrail Ordusu ise Tahran Havalimanı'nda bulunan İran'a ait F-14 savaş uçaklarını vurduklarını iddia etti.
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