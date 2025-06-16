İsrail'den F-14, İran'dan F-35 iddiası

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gününde de şiddetini artırarak devam ediyor.



İran'ın Tebriz kentinde İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü.

İran medyasında yer alan haberde "İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağını düşürdü. Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL: F-14'LERİ VURDUK

İsrail Ordusu ise Tahran Havalimanı'nda bulunan İran'a ait F-14 savaş uçaklarını vurduklarını iddia etti.