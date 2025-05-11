İsrail’den Filistin devletini tanıyacak ülkelere tehdit: “Bizi tek taraflı eylemlere iter”

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletini tanımaya hazırlanan ülkelere hitaben bir açıklama yaparak bunun “tek taraflı eylemleri” beraberinde getireceği tehdidinde bulundu.



Saar, ülkeyi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistin devletini tek taraflı olarak tanımanın İsrail’i “tek taraflı” eylemlerde bulunmaya iteceğini savundu.



Saar, Kudüs’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Filistin devletini tek taraflı olarak tanımaya dair bir girişim hakkında konuşmalar var… Bunu tek taraflı olarak yapmak yönünde her türlü girişim, sadece ikili süreçle ilgili gelecekteki beklentilere zarar verecek ve bizi karşılık olarak tek taraflı eylemlere itecektir” ifadelerini kullandı.



MACRON, HAZİRAN AYINA İŞARET ETMİŞTİ



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisan ayı başında Mısır'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğini belirterek haziran ayına işaret etmişti.



Filistin devletinin “tanınmasına doğru hareket etmeleri gerektiğini” belirten Macron, “Gelecek birkaç ay için de bunu yapacağız. Bunu kimsenin hoşuna gitmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bir noktada bu doğru olacak” ifadelerini kullanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, bunu aynı zamanda “Filistin’i savunanların da İsrail’i tanımasını sağlayacak kolektif bir dinamiğin içinde yer almak için istediğini” belirterek söz konusu ülkelerin bir çoğunun bunu yapmadığını belirtmişti.



Macron, “Amacımız, haziran ayında bir zamanda, Suudi Arabistan ile birlikte pek çok ülke tarafından karşılıklı tanıma hareketini nihayete erdirebilecek bu konferansa başkanlık etmek” diye konuşmuştu.



İSRAİL’DEN TRUMP’IN PLANINA DESTEK



Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in saldırı, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze’ye yardımlara yönelik planını da değerlendirdi. Saar, planı tam olarak desteklediklerini söyledi.



Saar, Alman mevkidaşı Wadephul ile yaptıkları ortak basın toplantısında, İsrail’in ABD Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından cuma günü sunulan planı tam olarak onayladığını belirterek böylelikle “yardımın doğrudan sivillere ulaşacağını” söyledi.



HUCKABEE, NE DEMİŞTİ?



ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 9 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sağlanması için talimat verdiğini belirtmişti.



İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, basına açıklamalarda bulunan Huckabee, Gazze'de gıda eksikliğinin ve insanların açlıktan hayatını kaybetmesinin en büyük tehlike olduğunu kaydetmişti.



Huckabee, Trump'ın Gazze'ye acil insani yardım girişi için talimat verdiğini söylerken yardım dağıtım planının ateşkes anlaşmasına varılıp varılmamasına bağlı olmayacağını söylemişti.



İnsani yardım dağıtımına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail'in insani yardım dağıtma planına yönelik eleştirilerine de değinen Huckabee, bahsettiği operasyonun Trump tarafından başlatılan bir yardım dağıtım operasyonu olduğunu vurgulamıştı.



Huckabee, yardım dağıtımında İsrail'in dahlinin olmayacağına ve ABD'nin yapacağı her şeyi İsrail'e söylemek zorunda olmadığına dikkat çekmişti.



İSRAİL, GAZZE’YE YARDIM GİRİŞLERİNİ ENGELLİYOR



İsrail 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuş, 18 Mart'ta ise saldırılarına yeniden başlamıştı.



İsrail ordusunun 19 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, yardım girişinin engellenmesi büyük bir insani krize neden olmuştu.



Uluslararası tepkileri azaltmak isteyen Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun dahil olduğu sınırlı bir insani yardım dağıtımı planı üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

