İsrail'den Gazze için yeni sürgün emri

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah’taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı.

Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

HAARETZ: FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANININ PARÇASI OLABİLİR

İsrail’in Hamas’ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi de konuya ilişkin haberinde, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı Ekim 2023'ten bu yana rehinelerin olabileceği endişesiyle bu bölgede kara harekatı düzenlemediğini ve buraya saldırı düzenlemekten kaçındığını aktardı.

Gazetenin haberinde IDF'nin kentte nasıl bir eylemde bulunacağının bilinmediği, bunun "Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlileri güneye doğru itme planının bir parçası olmasının muhtemel olduğu" ifade edildi.

İSRAİL'İN SON SALDIRILARINDA ALTI FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda ise altı Filistinli yaşamını yitirdi.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Gazze kenti ile kuzey bölgelerine saldırılar düzenledi.



Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresi İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusunun Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda da üç Filistinli öldürüldü.



Ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evler İsrail ordusu tarafından havaya uçuruldu. İsrail ordusu top atışlarıyla Gazze kentinin doğu bölgelerini bombaladı.



İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Filistinli balıkçılara ateş açtı.