İsrail'den Gazze için yeni sürgün planı

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah’taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı.

Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

HAARETZ: FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANININ PARÇASI OLABİLİR

İsrail’in Hamas’ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi de konuya ilişkin haberinde, İsrail'in Gazze'ye saldırmaya başladığı Ekim 2023'ten bu yana rehinelerin olabileceği endişesiyle bu bölgede kara harekatı düzenlemediğini ve buraya saldırı düzenlemekten kaçındığını aktardı.

Gazetenin haberinde IDF'nin kentte nasıl bir eylemde bulunacağının bilinmediği, bunun "Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlileri güneye doğru itme planının bir parçası olmasının muhtemel olduğu" ifade edildi.

İSRAİL, YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇTI: 73 ÖLÜ



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 150'den fazla kişi yaralandı.



Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.



İsrail ordu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı, topçu atışları düzenledi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nde yardım alabilmek için bekleyen sivilleri hedef alan saldırıların ardından hastanelere 73 kişinin cansız bedeni, bazılarının durumu kritik olmak üzere 150'den fazla da yaralı getirildi. Hayatını kaybedenlerin 67'si Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılardan" ifadelerine yer verildi.



"GAZZE, TOPLU ÖLÜMLERİN EŞİĞİNDE"

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisi de Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze’deki insani durumun "ciddi ve acil" olduğu vurgulanarak, "İşgalin, 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze, kitlesel ölümlerle karşı karşıya" denildi.



Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım, gıda, ilaç, bebek maması ve yakıt girişini sistematik biçimde engellediği, bunun da temel ihtiyaçların tükenmesine yol açtığı kaydedildi.



Gazze'nin 1,1 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon insanın maruz kaldığı "soykırım, katliam ve yaygın açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felakete doğru sürüklendiği" vurgulandı.



"Dünya, Gazze’nin açlık ve soykırımla yok edilmesini hiçbir şey yapmadan izliyor" ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin topraklarının bu bölgesinin "modern tarihin en büyük kitlesel katliamıyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı.

CAN KAYBI, 59 BİNE DAYANDI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 130 artarak 58 bin 895’e çıktı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 130 ölü ve 495 yaralının getirildiği kaydedildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e çıktığı aktarıldı.



İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 8 bin 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 bin 939 kişinin yaralandığı bildirildi.