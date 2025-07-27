İsrail'den Gazze mesajı: "Saldırılara ara veriyoruz"

İsrail ordusu, Gazze'de belirlenmiş üç bölgede saldırılarına ara verdiğini açıkladı.



Bu bölgelerin; El Mawasi, Deyr el Balah ve Gazze Şehri olduğu belirtildi.



İkinci bir açıklamaya kadar duraklama, sabah 10.00'dan akşam 08.00'e kadar sürecek.



Belirlenen "güvenli" güzergâhlar da sabah 6.00'dan akşam 11.00'e kadar insani yardım konvoylarının geçişi için açık kalacağı ifade edildi.



MISIR'DAN YENİ KAMYONLAR GİTTİ

Mısır medyasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a ait 25 yardım kamyonu, gıda ve altyapı malzemeleri taşıyarak Rafah sınır kapısından Gazze'ye girdi.

Mısırlı medya kuruluşlarından Al Qahera News'in yayınladığı video görüntülerinde, Mısır tarafında Gazze'ye doğru hareket eden tonlarca malzeme yüklü birkaç kamyon görülüyor.



Al-Ahram Gate medya kuruluşu da konvoyun Mısır'ın Filistin halkına verdiği sürekli desteğin bir parçası olduğunu bildirdi.



Haberlere göre, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri kamyonlarının taşıdığı malzemeler arasında gıda maddeleri ve hasarlı altyapıyı onarmak için gerekli malzemeler bulunuyor.