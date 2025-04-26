İsrail'den Gazze tehdidi: Görüşmeler ilerlemezse, saldırıları genişleteceğiz

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan görüşmeler sürüyor. Görüşmelere ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Esir görüşmeleri ilerlemezse, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyoruz." denildi.



IDF, genişletilmiş saldırılar için çok sayıda yedek asker göreve çağrılacağını ve Gazze Şeridi’nin yeni bölgelerinde saldırılar başlatılacağını açıkladı.