İsrail’den Gazze yakınlarında yeni havalimanı inşasına yeşil ışık

İsrail ’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası devam ederken, Binyamin Netanyahu hükümetinin dün Gazze Şeridi yakınlarında yeni bir havalimanı inşa etme planına onay verdiği belirtildi. Necef’in (Negev) kuzeyindeki Ziklag’a inşa edilmek istenen havalimanına ilişkin teklif, daha önce kısmen Gazze’ye olan yakınlığından ötürü reddedilmişti. İsrail’in Haaretz gazetesine konuşan kaynaklara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev’in de katıldığı toplantıda yetkililer projeyi gerçekleştirmek için uygun olduğuna inandıkları güvenlik durumu değişikliklerini sundu. Bu esnada ülkenin kuzeyindeki Ramat David’de bir havaalanı inşa etme planlarının da ilerlediği ve yaklaşık 6 milyar şekele (yaklaşık 1,7 milyar dolar) mâl olmasının beklendiği ifade edildi. Gazze’nin yakınlarındaki Ziklag’da yeni bir havaalanı inşa etme planı, İsrail Ulusal Planlama ve İnşaat Konseyi tarafından değerlendirilecek. Uzmanlara göre, burada bir havaalanı inşa edilmesi, Necef’teki Ramon Havalimanı örneğinde olduğu gibi başarısız olabilir. “KARAR SİYASİ, ARKASINDA SİYASİ ÇIKARLAR VAR”

İsrail Planlama İdaresi, sekiz yıl önce böyle bir havalimanının uçuş yollarının Uluslararası Ben-Gurion Havalimanı’nın uçuş yolları ve yakınlardaki hava kuvvetleri operasyonları ile çakışacağına hükmetmişti. Bunun bir sonucu olarak da teklif edilen havalimanının gerçek anlamda ilave bir tesis işlevi görmeyeceği, halihazırda Ben-Gurion’u etkileyen iniş ve kalkış sıkışıklığını artıracağı ifade edilmişti.



Havacılık sektöründen yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamada, alınan son kararın siyasi bir karar olduğunu, bunun arkasında Bakan Regev ve milletvekili Almog Cohen’in bedeli ne olursa olsun, plana profesyonel destek olmasa dahi Necef’te yeni bir havaalanı inşa etme ısrarının olduğunu anlattı. İsmi verilmeyen yetkililer, bunu İsrail’in güneyinde, Netanyahu’nun Likud Partisi ile bağlantılı yerel yetkililerin baskısı ile siyasi çıkarlara bağladı.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA



Plan hakkında paylaşılan bilgilere göre, Ulusal Ulaştırma Altyapı Şirketi Netivei Israel, planlama sürecini denetlemekle görevlendirildi. Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, “hükümetin kararının ardından Beit Kama (Ziklag) bölgesinde ilave bir havalimanı planının temel prensiplerinin” üç ay içinde sunulacağı ifade edildi.



Açıklamada, şirketin Ulaştırma Bakanlığı adına hareket ederek “projenin tüm yönlerine kapsamlı ve profesyonel bir yanıt vereceği” ve bunların arasında “teknik ve çevresel değerlendirme, ilgili kurumlarla koordinasyon ve ayrıntılı bir uygulama planının hazırlanmasının” da olduğu ifade edildi.



“GERÇEKLİKTEN KOPUK VE ABSÜRT”



Haaretz’in İbranice sürümü, haziran ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Necef’te yapılmak istenen uluslararası havalimanına alternatifler sunması için savunma makamlarına talimat verdiğini yazmıştı. Hava kuvvetlerinden yetkililer, o dönemde Tel Aviv ve Gazze arasındaki dar koridorda bulunan sivil hava trafiğinin önemli bir güvenlik zorluğu yaratacağı uyarısında bulunmuştu.



Yeni bir havalimanı inşa etme ihtiyacının gittikçe acil bir hal aldığına işaret edilen habere göre, aradan 10 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen, çoğu Netanyahu’nun başbakanlığında olan hükümetler karar vermeyi ve yeni havalimanının inşası planının hayata geçirmeyi ertelemişti. Profesyonel planlama komiteleri de yaklaşık sekiz sene önce ilave havalimanlarının Ramat David ve Nevatim bölgelerinde inşa edilebileceğini bildirmişti.



İsrail’in kuzeyindeki yerel liderler Ramat David’de yeni bir havalimanı planına karşı çıkmış, buna gerekçe olarak tarım alanları ve ekosisteme verilecek zararları göstermişti. Fakat bölgede havalimanı inşa etme planı tamamen ortadan kalkmamıştı.



Öte yandan, aralarında Dimona Belediye Başkanı Benny Biton’un da olduğu isimlerin yer aldığı “Nevatim’den kalkan Necef” koalisyonu, Ziklag bölgesini havalimanı için bir alternatif olarak sunmanın “gerçeklikten kopuk ve absürt olduğunu” bildirdi.