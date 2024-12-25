İsrail'den Gazze'de ateşkes yorumu: Görüşmeler için anlamlı bir hafta

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, tarafların anlaşması için bekleyiş sürüyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar’da devam eden görüşmelere katılan heyetin bu gece ülkeye geri döneceği belirtildi.



Açıklamada, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta" ifadesi kullanılırken, “Ekip, esirlerimizin eve getirilmesine yönelik müzakerelerin devamı konusunda İsrail'deki iç görüşmeler için geri dönüyor." denildi.