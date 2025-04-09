İsrail’den Gazze’de eve hava saldırısı: 29 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde ateşkesi bozarak yeniden saldırı başlatan İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi’nde bir eve hava saldırısı düzenledi. Sağlık yetkilileri, saldırıda en az 29 Filistinlinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu bilgisi verildi.



Bugün Gazze kentinin doğusundaki çok katlı eve düzenlenen saldırıda halen çok sayıda kayıp olduğu, bazı kişilerin enkaz altında olduğu belirtildi. Saldırıda evin yakınındaki diğer evlerin de hasar gördüğü aktarıldı. İsrail ordusu, olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, ordu, geçen hafta mahallede yaşayanlara yönelik bir tahliye emri yayınlamıştı.



İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU, GAZZE’YE YENİDEN SALDIRI BAŞLATTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya yaralıların sayısı 115 bin 729’a yükseldi.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.

