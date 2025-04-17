İsrail'den Gazze'de "kalıcı işgal" açıklaması

Açıklama, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin

çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.



İsrail ordusu, geçen ay ateşkesi bozarak yeniden başlattığı hava ve kara

operasyonlarıyla birlikte Gazze Şeridi içinde geniş bir "güvenlik alanı" oluşturmuştu. Bu hamle, iki milyondan fazla Filistinlinin güneyde ve kıyı şeridinde dar alanlara sıkışmasına neden oldu.

"İSRAİL ORDUSU ARTIK ÇEKİLMİYOR"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu artık geçmişte olduğu gibi temizlediği ve kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmiyor" dedi ve Gazze topraklarının büyük kısmının bu güvenlik alanına eklendiğini belirtti.

Katz, "İsrail ordusu, hem geçici hem de kalıcı bir çözümde, düşmanla

yerleşim yerleri arasında bir tampon olarak bu güvenlik

alanlarında kalacak, tıpkı Lübnan ve Suriye sınırlarında olduğu

gibi" ifadelerini kullandı.



İsrail güçleri, yalnızca Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentinin kontrolünü alarak bölgenin yaklaşık yüzde 20'sini ele geçirdi. Ordu, Refah'tan Akdeniz'e uzanan ve Refah ile Han Yunus arasında yer alan "Morag koridoru" boyunca iç kesimlere ilerledi.



İsrail, aynı zamanda Gazze'nin merkezinde yer alan Netzarim bölgesinden geçen geniş bir koridoru işgal etmiş durumda. Sınır boyunca, yüzlerce metre içeriye uzanan bir tampon bölge oluşturulmuş durumda. Bu alanlar arasında Gazze kent merkezinin doğusundaki Şucaiyye bölgesi de yer alıyor.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, 18 Mart'ta çatışmaların yeniden başlamasından bu yana 400 binden fazla Filistinli yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kaldı.

İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanlarında en az 1,630

kişi hayatını kaybetti.

"TOPLU MEZAR"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'yi "toplu mezar" olarak nitelendirdi. MSF'nin Gazze Acil Durum Koordinatörü Amande Bazerolle, "Tüm halkın zorla yerinden edilmesine ve yok edilmesine tanıklık ediyoruz" dedi.



İsrail'in Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonunda yanıt olarak başlattığı Gazze operasyonunda bugüne kadar en az 51 bin Filistinli yaşamını yitirdi.



Filistinli sağlık yetkilileri bugün düzenlenen hava saldırılarında aralarında savaşı belgelemesiyle tanınan yazar ve fotoğrafçı Fatema Hassouna'nın da bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar.



Gazze'deki Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Mart başından bu yana yakıt, ilaç ve gıda girişinin engellenmesi nedeniyle çalışan hastanelerin işlevsiz hale gelmeye başladığını açıkladı.

