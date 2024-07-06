İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 15 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı okulu hedef aldığı belirtildi.



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesinde el-Cauni Okulu'nu bombaladığı bilgisine yer verilen haberde, yerinden edilmiş sivillerin sığınma merkezi olarak kullandığı okulda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

Haberde, Gazze'nin orta kesiminde sivillerin sığındığı Cauni Okulu'nun 7 Ekim 2023'ten beri 3 kez hedef alındığı hatırlatıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada da sığınma merkezi olarak kullanılan okula düzenlenen saldırıda ölen 8 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralının hastaneye ulaştığı aktarıldı.

WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivilleri hedef aldığı; saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.



İsrail ordusunun Gazze kentinde el-Abrar Camii'nin çevresine düzenlediği saldırıda da bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise daha önce öldürülmüş 2'si kadın 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.



Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti.

HAMAS: İSRAİL, SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKULU HEDEF ALARAK "YENİ BİR KATLİAM" İŞLEDİ



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cauni Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.



Binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin öldüğü bu saldırı, "yeni bir katliam" olarak nitelendirilerek, "Yerinden edilmiş masum sivillerin kaldığı UNRWA'ya ait okulların ve sığınma merkezlerinin, tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması ve buralarda korkunç katliamların gerçekleştirilmesi; faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor." denildi.



Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve bu ihlallere son verimesi için acilen harekete geçmesi ve etkin adımlar atması istendi.



İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Nusayrat kampında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.



İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.



GAZZE'DE SON DURUM



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



