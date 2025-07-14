İsrail su bekleyen çocukları öldürdü! Katliama "arıza" savunması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde su dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında aralarında altı çocuğun da olduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin 13 Temmuz Pazar günü Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki su dağıtım noktasını hedef aldığı ifade edildi.



İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise fırlatılan füzenin İslami Cihad’a mensup bir kişiyi hedef almasının istendiği ancak yaşanan bir arıza sebebiyle füzenin “hedeften onlarca metre öteye düştüğü” savunuldu.



İsrail ordusu, açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dahli bulunmayan sivillere gelen her türlü zarardan üzüntü duyar” iddiasında bulundu.



GAZZE’DE SU KITLIĞI: DURUM KÖTÜLEŞİYOR



Yaşanan bu saldırı, aynı zamanda Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes ve rehine takası anlaşması yapılmasını öngören müzakerelerin tıkandığı bir dönemde yaşandı.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek güneydeki Refah kentinde inşa edilecek bir kampa yerleştirileceğini söylemişti. Bu plan İsrail içinde de tepki görmüş, İsrail’in eski başbakanlarından Ehud Olmert, “Bu bir toplama kampı. Üzgünüm” diye konuşmuştu.



İsrail’in dün su dağıtım noktasına düzenlediği saldırının ardından bölgeden yansıyan görüntülerde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda yaralı olduğu, kova ve su taşımak için kullanılan araçların etrafa saçıldığı görüldü.



Gazze’de su kıtlığı özellikle son haftalarda daha da kötüleşmiş durumda. İsrail’in ablukasının devam ettiği Gazze’deki yakıt yokluğu, tuzdan arındırma ve temizlik tesislerinin kapanmasına sebep oluyor. Filistinliler de bu sebeple plastik kaplara su doldurabilmek için su dağıtım merkezlerine gitmek durumunda kalıyor.



İSRAİL’İN SON SALDIRILARINDA BİR DOKTOR ÖLDÜ



CNN International’ın aktardığına göre, İsrail, dün Gazze Şeridi’nin iç kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda da en az 12 Filistinliyi öldürdü, 40’ı aşkın kişiyi yaraladı.

Şifa Hastanesi Direktörü Muhammed Ebu Selmiye’nin verdiği bilgilere göre, kalabalık bir kavşağa düzenlenen bu saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında hekim Ahmed Kandil de yer aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kandil’i “Gazze’nin en saygın sağlık profesyonellerinden biri” olarak tarif etti.