İsrail'den Gazze'de uluslararası güce onay

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail , Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze 'ye girişine onay verdi.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, İstikrar Gücü'nde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını aktardı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı.

Güvenlik Kabinesi'ndeki oylamada aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir "hayır" oyu verdi. Gvir'in kararı tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik çözümünü içeren Barış Planı 16 Ocak'ta onaylanmıştı. Planda Gazze'de geçiş dönemi yönetim yapıları yer alıyor. Bu yapılar Gazze Yürütme Konseyi, Barış Konseyi, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve çok uluslu Uluslarararası İstikrar Gücü.

Plan ile Gazze'de güvenli bir şekilde yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor.