İsrail’den Gazze’nin Han Yunus kentine saldırı: 7 ölü, 22 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
7 ÖLÜ, 22 YARALI
Saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun ve şiddetli saldırılar sonucu 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 98 kişi yaralandı.
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