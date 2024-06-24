İsrail’den Gazze’nin Han Yunus kentine saldırı: 7 ölü, 22 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İsrail’den Gazze’nin Han Yunus kentine saldırı: 7 ölü, 22 yaralı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

7 ÖLÜ, 22 YARALI

Saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Şeridi’ne düzenlediği yoğun ve şiddetli saldırılar sonucu 37 bin 626 Filistinli hayatını kaybetti, 86 bin 98 kişi yaralandı.

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